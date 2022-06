Tudo indica que GladsonC vai com a Espinosa de vice…

vice

Fiz a seguinte pergunta pro Luiz Calixto, que é especialista na família Espinosa/Bittar…Calixto, a senhora Espinosa será mesmo a candidata a vice de GladsonC?

A resposta:

-Não sei. Essa decisão é do governador e de seu partido. Minha modesta opinião como eleitor e como ouvidor das conversas das ruas é que a senhora Espinosa “puxa pra baixo“. A rejeição dela é muito superior à estrutura financeira dos partidos que eles controlam. Ela fala asneira em série. No meio do povo a candidatura dela, seja como senadora ou vice, é interpretada como um prêmio de consolação e um projeto de interesses familiar.

Traduzindo o Calixto: Com ela de vice de GladsonC, Manacapuru entra no radar…devido a sua alta rejeição popular…(tudo que a oposição quer é a Espinosa de vice na chapa do governador)

Em tempo: como a senhora Espinosa não tem a menor chance, pelo voto, de ser senadora, o jeito encontrado por MBittar é emplacá-la de carona nas costas de GladsonC….

J R Braña B.

