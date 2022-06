PMRB: 14° Circuito Junino: Premiação

#pmrb

Prefeitura de Rio Branco entrega premiação às quadrilhas vencedoras do 14° Circuito Junino

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação Garibaldi Brasil, realizou o décimo quarto circuito de quadrilhas, depois de 2 anos sem o evento, por causa da covid-19.

Foram três etapas, a terceira e última, do circuito junino 2022, foi realizada no estacionamento da Arena da Floresta. No palco, a banda Arregaça Aê animava o público presente.

A primeira quadrilha a se apresentar foi a Assanhados na Roça, que tirou aplausos da plateia. Em seguida, foi a vez do grupo Junina Pega-Pega que entrou com cara de campeã. Gingas nos pés e nas mãos tentavam mostrar a verdadeira quadrilha raiz. Ao todo, a competição contou com sete grupos de quadrilhas disputando o título.

Terminada as apresentações chegou o grande momento da divulgação das notas. A cada anúncio vinham os gritos da torcida e a grande vencedora do décimo quarto Circuito Junino 2022 com 148,4 pontos foi a Malucos da Roça.

A premiação deste ano foi uma das maiores de todos os tempos. A vencedora recebeu um cheque de R$ 8 mil, além dos R$ 5 mil que cada uma das sete quadrilhas participantes recebeu por meio do Edital.

A segunda colocação ficou com Junina Pega Pega que levou para casa R$ 7 mil. A prefeitura ainda premiou com R$ 1.500 reais os destaques eleitos pelo júri.

O produtor cultural da quadrilha Malucos na Roça disse que agora é só comemorar. “A festa vai ser na nossa comunidade, no bairro Cidade Nova, com toda equipe e aí vamos também planejar um outro momento para nos confraternizarmos”, comentou.

O presidente da Fundação Garibaldi Brasil, Pedro Aragão, disse estar satisfeito com mais esse evento. “Para nós como Fundação Garibaldi Brasil é muito satisfatório a gente poder fazer esse evento, representando a nossa Prefeitura de Rio Branco, à vontade do nosso Prefeito Tião Bocalom, da nossa vice-prefeita Marfiza, que é valorizar os nossos artistas da terra. O movimento junino, hoje, em Rio Branco é um movimento que toma a nossa cultura pelos braços”. concluiu Pedro Aragão.

