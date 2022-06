PMRB: PL assegura empresa de ônibus manter serviço

pl

G1, Acre

Prefeito de Rio Branco propõe repasse de mais de R$ 7,9 milhões a única empresa de ônibus e vereadores analisam PL

Projeto de lei complementar propõe subsídio no valor de R$ 1,45 para cada passageiro transportado pela empresa. Caso seja aprovado, aporte feito a empresas do transporte público da capital vão somar mais de R$ 10,3 milhões.

Após a única empresa de ônibus que opera em Rio Branco pedir a rescisão do contrato alegando prejuízos por conta dos aumentos no valor do diesel, a prefeitura de Rio Branco apresentou um projeto de lei complementar que propõe um aporte financeiro no valor de R$ 7.940.156,50 para a empresa. O PL é analisado pelos vereadores da capital em sessão nesta quarta-feira (29).

(…)

