Os novos preços da gasolina no Acre

Dados do governo federal divulgados pelo JOTA mostram que os preços da gasolina no Acre devem cair pelo menos 19%, Etanol/Alcool, 11%, e o Diesel, somente 2%.

Gasolina – preço novo – R$ 6,30 (-19%)

Alcool – preço novo – R$ 6,43 (-11%)

Diesel – preço novo – R$ 8,23 (-2%)

O gás de cozinha, GLP, deverá ficar com preço médio de R$ 125, com redução de 4%.

(fonte: Jota, baseado em estudos do Gov Federal)

Em tempo: os preços imediatamente, com a redução da incidência do ICMS dos Estados, vão baixar…mas não terão sustentação devido estarem atrelados ao Dólar….e isso Bolsonaro e Paulo Guedes não contam…mas até a eleição eles vão dar um jeito de divertir a população que aceita ser entretida com meias-verdades.

Em tempo 2: ontem comprei uma botija de gás…R$ 145….e para completar fui esquentar meu almoço e esqueci de apagar o fogão…ficou das 12 às 18h gastando gás….pra eu deixar de ser otário.

J R Braña B.

