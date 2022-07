Música da noite…’Gimme gimme..’…🎵🎵🎵

música

Sunsinhe Reggae...(o brilho do sol, reggae do brilho do sol)…por acaso tava ouvindo numa rádio argentina há pouco…e vou tocar…essa música lembra de uma viagem que fiz com minha filha ao Peru…só eu e ela no velho Nissan/2012…e no meio da estrada rumo à Arequipa tocou essa música…foi emocionante…

Versos fundamentais:

//Me dê me dê (Gimme gimme)

//Me dê só um pequeno sorriso,

//Isso é tudo que eu te peço.

Ofereço à Bebele…que domingo muda de idade….

Boa noite…

J R Braña B.

