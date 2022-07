Bom dia: Renunciou ao melhor emprego…

bom dia

No Mirror:

Finalmente…Ele desistiu: o primeiro-ministro britânico Boris Johnson diz que ‘está triste por estar desistindo do melhor emprego do mundo’ durante discurso de demissão na frente de Carrie (sua companheira) e da filha no lado de fora do número 10. (…)

Em tempo: semana passada, Boris, fez piada na reunião do G7 sobre os gostos de Putin (Rússia) com cavalos e de suas fotos sem camisa e disse: ‘Temos que mostrar a Putin os nossos músculos’, ao que o russo respondeu que ‘seria ridículo’ e que apenas gosta de ‘esportes’, e sugeriu que o premier inglês ‘parasse de tomar bebida alcoólica’.

Por que Boris Johnson caiu? Principal motivo, aparentemente: o escândalo sexual envolvendo um parlamentar conservador (Chris Pincher teria apalpado outro homem num clube) muito próximo do primeiro-ministro. E também o chamado escândalo Partygate (festas proibidas privadas no meio da pandemia de Covid-19 que Boris participou)

Em tempo 2: hoje, Boris Johnson caiu….A Rainha foi informada por ele nesta manhã…Boris foi moído na máquina política britânica. Com o PM pediram demissões uns 50, incluindo o secretário (lá não é ministro) de Educação.

Em tempo 3: e aqui, Bolsonaro não renuncia…mesmo fazendo um péssimo governo…Igual no Equador, o banqueiro Guillermo Lasso, insiste em permanecer presidente mesmo com o país no caos social.

J R Braña B.

