Petecão, Cruzeiro: 800 mil para compra de alimentos

petecão

Petecão – pré-candidato ao governo do Acre

O senador licenciado Sérgio Petecão (PSD), anunciou nesta terça-feira, 12, a destinação de R$ 800 mil para aquisição de alimentos no município de Cruzeiro do Sul. A verba foi viabilidade por Petecão, antes de ser licenciado, junto à Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva, do Ministério da Cidadania.

De acordo com o senador, o valor será utilizado para a aquisição de pelo menos 300 mil quilos de alimentos, produzidos pelos agricultores familiares de Cruzeiro do Sul. “Em breve, a prefeitura iniciará a comercialização. Pelo menos 300 mil quilos de alimentos serão adquiridos. Isso representa a garantia de dinheiro para os produtores e alimento na mesa de quem precisa”, afirmou Petecão.

