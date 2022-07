forto

Bom dia!

Forto (Fear of Returning To the Office), ou o Medo de voltar ao trabalho presencial.

Milhões e milhões acostumaram com o trabalho em casa (home office) e voltar como era antes tem sido um dilema para muitos.

Menos para o Acre, pelo que se vê….

E olha que os casos de novos casos de covid-19 estão explodindo de novo em Rio Branco e nos municípios.

J R Braña B.

