Fique sabendo: PEC da ‘Emergência’ vai passando…

Agência Câmara

O Plenário da Câmara dos Deputados rejeitou todos os destaques apresentados na tentativa de mudar o texto da PEC do Estado de Emergência (PEC 15/22) (da emergência eleitoral de Bolsonaro – J R Braña B.), que permite ao governo gastar por fora do teto de gastos mais R$ 41,25 bilhões até o final do ano para aumentar benefícios sociais, conceder ajuda financeira a caminhoneiros e taxistas, ampliar a compra de alimentos para pessoas de baixa renda e diminuir tributos do etanol.

Assim, foi concluída a votação da matéria em 1º turno e os deputados devem analisar requerimento para dispensa do prazo de cinco sessões para a votação do 2º turno ainda hoje.(rolo compressor – J R Braña B.)

(…)

Repercussão

Miriam Leitão, jornalista econômica – ‘Está sendo feito ao arrepio da Lei’

Reinaldo Azevedo, jornalista – ‘Não existe mais Regimento Interno na Câmara. Tiranolira Rex o extinguiu. Vale tudo. Também foram extintas a Lei Eleitoral, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Constituição. Resta a vontade de Tiranolira, que fala por Bolsonaro, seu boneco de mamulengo.’

