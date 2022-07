Rede antissocial: Bolsonaro Jr. obrigado apagar mentiras contra Lula

rede

O ministro e presidente em exercício do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, determinou que os senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), os deputados federais Carla Zambelli (PL-SP), Otoni de Paula (MDB-RJ), Hélio Lopes (PL-RJ) e outros apoiares do presidente do Bolsonaro retirem do ar postagens que disseminam notícia falsas sobre Lula. (Bela Megale, O Globo)

