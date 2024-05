Defesa de um cliente pode trazer dilemas éticos e morais, especialmente em casos criminais. Porém, o papel do advogado vai além de justificar os atos do cliente; é buscar equidade e justiça dentro da lei…

Ao destacar a capacidade do advogado de “aumentar ou diminuir as coisas segundo as conveniências de cada caso”, (Marco Fábio Quintiliano, advogado e retor romano, em ‘A Formação do Orador’) nos convida a refletir sobre a natureza multifacetada da verdade e da justiça…