Radar na BR-364, sentido PV (até DEZ mais 20 serão instalados)

Novo radar da BR-364 passa a funcionar a partir desta quarta-feira em Rio Branco



A Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac), por meio do Instituto de Pesos e Medidas do Estado (Ipem-AC), em parceria com o Ipem-RO e a Polícia Rodoviária Federal, realizou, em Rio Branco, a calibragem de um novo radar na BR-364, estrada que vai para Porto Velho (RO).

O totem passa a funcionar a partir desta quarta-feira, 20, em frente à sede do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit). (…)

(…)mais 20 faixas, pistas de trânsito, com esse tipo de equipamento vão ser instaladas até dezembro em Rio Branco

(…)

Em tempo: sobre as condições de pavimento na rodovia federal (responsabilidade de Bolsonaro) segue a mesma coisa: precária.

