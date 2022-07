Tendi: Militares pedem ao PT manutenção dos seus recursos

militares

Folha: Militares pedem a PT manutenção de reforma da Previdência e orçamento robusto

(…)

Em tempo: traduzindo: jogaram a toalha porque sabem da derrota iminente de Bolsonaro e acenam para o futuro presidente com pedidos de manutenção do paraíso…paraíso para eles…que não perderam nada com a Reforma da Previdência e ainda querem os recursos intactos orçamentários para o seu manuseio.

