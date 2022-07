Que bom seria MBittar candidato ao governo do Acre…

governo

(…)

Que bom?!

Para todo mundo ver o tamanho da sua empáfia ser reduzida pelos eleitores em outubro próximo….

Vai, MBittar, vira candidato ao Palácio Rio Branco!

Para ver se o presidente das armas, do orçamento secreto, dos milhões gastos com o cartão corporativo e do custo de vida mais caro da história do Brasil – vai conseguir te transformar em governador do Acre…

Ainda há tempo…registra tua candidatura e começa pedir votos…

Tu já tens um cabo eleitoral seguro, né não, Lewis Calixto?

MBittar tem horror (a inveja dele é mais antiga) à ascensão política de Jorge Viana…

Porque o JV, com todo o seu narcisismo político criticável, e eu as critico, é sim, um grande gestor e político que mudou a percepção do que seja um governo de verdade no Acre e ainda pode ajudar muito o nosso estado….E MBittar, que sequer mora aqui, o que fez?!

Em tempo: Alan, ainda não deu keno!!!

J R Braña B.

