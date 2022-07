óasis

Domingo….oásis na Expoacre 2022 pic.twitter.com/u7AYz6SLV7 — J R Braña B. (@jrbrana) July 31, 2022

Fui à Expoacre no começo da tarde e voltei antes do ruge-ruge…

Porém, não escapei do poeiral…

Que lugar pra ter poeira…

Procurei, por hora, um local agradável para ficar, numa sombra natural…

Foi difícil…

Árvores não são do gosto do pessoal do governo, do agro….agro é poeira!

Mas, enfim, dei sorte e encontrei um bar perdido sob essa árvore aí acima…uma sorte! O único em toda Expoacre.

Fiquei lá com a Deyse o tempo de duas geladas…

Depois cansamos do narrador do rodeio, do mesmo barulho, da mesma poeira e viemos embora.

Antes encontramos com o governador e um séquito de ajudantes e amigos do poder numa mesa de um restaurante cujo calor era insuportável…

É o ambiente expoátrico…agro…

Ainda bem que é somente uma vez ao ano.

E sempre me sinto um peixe fora d’água…

J R Braña B.

