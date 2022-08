Música da noite…’Luiza’…🎵🎵🎵

música

Luiza, de Tom Jobim.

É mais que uma música…

É uma ode ao amor…

Versos fundamentais…são quase todos:

//Rua, espada nua

//Boia no céu imensa e amarela

//Tão redonda a lua, como flutua

//Vem navegando o azul do firmamento

//E no silêncio lento

//Um trovador, cheio de estrelas

//Escuta agora a canção que eu fiz

//Pra te esquecer, Luiza

E segue mais à frente…:

Vem cá, Luiza, me dá a tua mão

O teu desejo é sempre o meu desejo

Vem, me exorciza

Me dá tua boca e a rosa louca

Vem me dar um beijo e um raio de sol

Nos teus cabelos….

(…)

É demais! Ouça…!

Boa noite…

J R Braña B.