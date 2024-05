Mais de 100 profissionais da educação, incluindo alfabetizadores, professores, gestores e coordenadores pedagógicos, participaram de uma formação conduzida pela articuladora municipal do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada , Lara Mesquita, e pelo coordenador municipal de ensino, Jesus Bispo. O evento contou com a presença da Secretária de Educação do município, Francisca Oliveira, que ressaltou o compromisso da prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria Municipal de Educação, com a oferta de uma educação de qualidade para todas as crianças da região. Esta iniciativa reflete o empenho em garantir o pleno desenvolvimento educacional dos alunos, alinhado com as diretrizes do programa do governo federal.