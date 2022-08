Petecão: ‘Vai dar certo, pessoal!’

– ‘Saímos na frente mais uma vez – Registramos nossa candidatura ao governo do Estado. Entregamos o nosso Plano de Governo nas mãos do presidente do TRE, o desembargador Francisco Djalma. Agora, nosso plano também está disponível para consulta de toda população acreana. Hoje é mais um dia pra ficar marcado no meu coração. A gente tem um projeto sólido para o Acre, voltado para as necessidades do nosso povo, principalmente daqueles que mais precisam. Vai dar certo, pessoal!’