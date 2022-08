Bom dia: Pediatras…

pediatra

Fiocruz: 70% dos pediatras recebem patrocínios da indústria de fórmulas infantis no Brasil, mostra estudo

Passagens aéreas, hospedagens, refeições e brindes estão entre os auxílios concedidos por empresas; prática é ilegal no país

OGlobo – Embora seja uma prática ilegal no Brasil, o assédio de fabricantes de fórmulas infantis com patrocínios a médicos e outros profissionais da saúde é uma realidade por todo o país. Segundo dados do estudo Multi NBCAL, realizado em seis cidades brasileiras por pesquisadores de 10 instituições – entre elas Fiocruz, USP, UnB e outras universidades públicas – 7 a cada 10 pediatras têm brindes, refeições, hospedagens, passagens e outros itens pagos pela indústria de substitutos do leite materno durante eventos científicos.

(…)

Em tempo: Tendi o troca-troca de favores…antigamente davam um nome pra isso…

