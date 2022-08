‘Liberdade’: Mara e o discurso populista de extrema-direita

mara

Mara e a ‘liberdade’ bolsonárica:

-Qual a liberdade de quem está desempregado (pelo menos 20 milhões no Brasil)?

-Qual a liberdade de quem ganha 1 Salário Mínimo (Bolsonaro acabou a política de reajuste do SM)

-Qual a liberdade da classe média, que não consegue mais comprar um carro novo nem encher o tanque de gasolina (reduziram o ICMS e a gasolina não voltou ao preço de R$ 3, como era em 2016)??

-Qual a liberdade para uma dona de casa pobre, que não consegue comprar uma botija de gás?

-Qual a liberdade para 45% da população do Acre, que vivem na miséria?

Na verdade, a liberdade da candidata Mara e seu vice é a liberdade do fazendeiro, do empresário, do rico…do que detém o chicote….

Liberdade, Mara, é justiça social para a população – que o seu presidente militar destruiu nesses últimos quatro anos jogando o país de volta ao mapa da fome da ONU.

J R Braña B.

