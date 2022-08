Prefeitos visitam Depart de Àgua/Esg de Uberlândia (v)

PMRB

A comitiva de prefeitos do Acre visitou o Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae), em Uberlândia (MG)

Prefeito Bocalom, Rio Branco – ‘Uberlândia tem a expertise necessária que a gente pode levar para Rio Branco. Já a transformação do lixo em energia elétrica é um sonho nosso desde 2012, e essa ideia ao ver funcionando em Uberlândia. Não tenho dúvida de que vai se consolidar, junto com os municípios vizinhos. O cuidado com o Meio Ambiente é responsabilidade de todos nós.’

Abaixo, vídeo

oestadoacre.com (inscreva-se no nosso canal..apenas um clique aqui)