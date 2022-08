PSB…Quem muito quer….

psb

…nada tem…(mas já tem muito em comparação à população sofrida do Acre)

Pesquisa IPEC-TV Acre divulgada nesta noite de segunda-feira põe a candidatura ao senado do PSB na rabeira das intenções de voto….o PSB, que poderia estar na aliança com a Federação PT-PCdoB-PV para ajudar, bem……Maquiavel explica no Em tempo, ao fim do post…

Em tempo: lembrando Maquiavel em frase adaptada para o Acre: Os homens quando não lutam por necessidade, lutam por ambição.

Em tempo 2: essa menos sofisticada, mas que todo mundo compreende: pato novo não mergulha fundo.

Em tempo 3: Nazaré Araújo, você é o melhor nome para o senado…cego Acre que não a enxerga….mas ainda há tempo…

J R Braña B.

