UOL: Família Bolsonaro comprou 51 imóveis em dinheiro vivo

imoveis

Reportagem de Juliana Dal Piva (UOL) mostra que patrimônio de Bolsonaro foi comprado com dinheiro vivo.

Diz a jornalista do UOL

-Exclusivo: Metade do patrimônio do clã Bolsonaro foi comprada em dinheiro vivo. Depois de + de 7 meses, eu e Thiago Herdy descobrimos que 51 dos 107 imóveis foram pagos em cash. Total incluiu ex-mulheres, filhos, a mãe e irmãos do presidente,

-Até a mãe de Bolsonaro, Olinda, falecida em janeiro, aos 94 anos, teve os dois únicos imóveis adquiridos em seu nome quitados em espécie, em 2008 e 2009, em Miracatu, no interior de São Paulo. Descobrimos, porém, que tudo foi feito por Renato Bolsonaro, irmão do presidente.

-Cunhado de Bolsonaro pagou mansão em ‘cash’, total de R$ 2,67 milhões em dinheiro vivo, e fez clube de tiro e quadra em Cajati, no interior de SP.

Assista vídeo síntese do UOL:

DINHEIRO VIVO Depois de mais de 7 meses de investigação, descobrimos que 51 dos 107 imóveis do clã Bolsonaro foram pagos em dinheiro vivo #PatrimônioBolsonaro 👇 pic.twitter.com/kUyMtygaHg — UOL Notícias (@UOLNoticias) August 30, 2022

Em tempo: Bolsonaro nesta manhã perguntou ‘qual o problema de comprar um imóvel com dinheiro em espécie?’

Em tempo 2: A pergunta não é essa que deve ser feita… mas sim por que comprou 51 imóveis com dinheiro vivo? (esta observação deste blogueiro de fim de mundo foi curtida no TT pela repórter Juliana, do UOL, que fez a matéria…print abaixo

Em tempo 3: então, quem condenou o Lula por ter um triplex e um sítio que não eram dele também vai condenar os Bolsonaro por comprar 51 imóveis com dinheiro vivo?

Manchete do UOL: Metade do patrimônio do clã Bolsonaro foi comprada em dinheiro vivo

J R Braña B.

Quer ajudar oestadoacre se manter e não sabe? Por Pix…qualquer valor….(pix 68 9 9916 0790)

oestadoacre.com (inscreva-se no nosso canal..apenas um clique aqui)