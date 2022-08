Bom dia! Desemprego segue muito alto

desemprego

Embora a mídia comercial tente minimizar, o desemprego continua assustador no Brasil (cerca de 10 milhões), como mostram os números oficiais do IBGE

OGlobo – O número de desempregados no Brasil caiu abaixo de 10 milhões pela primeira vez desde 2016, informou o IBGE nesta quarta-feira. Com empregos gerados em todas as atividades investigadas pelo instituto, a população ocupada renovou recorde e a taxa de desemprego voltou a cair, desta vez para 9,1%. Os dados são da Pnad Contínua (Pesquisa por Amostra de Domicílios Contínua).

(…)

