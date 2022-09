Petecão: ‘Vamos fortalecer a Defensoria Pública’

defensoria

Petecão defende o fortalecimento da Defensoria Pública do Acre. “Trabalho de grande impacto social”

O candidato a governador pela coligação “Com a Força do Povo”, Sérgio Petecão (PSD), e o candidato à vice Tota Filho (PSD), se reuniram nesta sexta-feira (02) com a direção da Associação dos Defensores Públicos do Acre, para apresentar o plano de governo e receber sugestões da entidade a serem implementadas caso Petecão seja eleito nas eleições deste ano.

No encontro, que aconteceu na sede da Associação, a presidente da entidade, Aryne Cunha, defendeu a valorização da carreira de defensor público como medida a ser implementada por Petecão. “É necessário o fortalecimento da carreira de defensor público para que possamos estar mais presentes nos municípios, levando a assistência judiciária a mais pessoas”, explica ela.

Atualmente, existe uma grande demanda por mais defensores públicos nas comarcas do interior, situação que compromete a prestação jurisdicional, tornando o andamento dos processos ainda mais lentos nos casos em que uma das partes tem o defensor público como advogado.

Para o candidato Petecão “Essa instituição faz um trabalho de grande impacto social. Como deputado estadual por três mandatos eu sempre busquei fortalecer a Defensoria Pública do Acre. Como governador vamos poder fortalecer muito mais, inclusive buscando reforçar a dotação orçamentária, já que entre os órgãos ligados ao Judiciário a Defensoria é o que tem o orçamento menor”, afirma Petecão.

(…)