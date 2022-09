Senador Petecão conversou com oestadoacre sobre a morte confirmada de um paciente do hospital de Sena Madureira após desabamento de teto e forro da unidade de saúde e disse que o governador GladsonC precisa, pelo menos, pedir desculpa aos familiares e ao povo do Acre por essa tragédia.

Ouça abaixo…exclusivo…

Petecão disse ainda:

-É lamentável que esse cidadão tenha morrido…Um local que é para salvar vidas virou um local para tirar a vida das pessoas. Hospital de Sena é uma área de risco. Isso ocorre em todo o Estado. Me coloco no lugar das pessoas que estão sofrendo em todos os hospitais no nosso Acre. Sena Madureira está muito triste com essa situação. E eu também.

J R Braña B.