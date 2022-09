Cidade de Rio Branco – 7 de Setembro

Prefeito Bocalom – ‘Em comemoração ao Bicentenário da Independência do Brasil, que ocorre no próximo dia 7 de setembro, ponte metálica de Rio Branco, tem iluminação com as cores da bandeira do Brasil. A data tem motivado comemorações diversas pelo país.’

Em tempo PMRB: Bairro monitorado

