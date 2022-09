No Diário Oficial

O hospital de Sena está em reforma meia-boca há mais de ano…

A responsabilidade pela obra é do governo GladsonC, que deveria responder à justiça pelo incidente que causou a morte de um paciente (de família pobre, e que não recebeu do Estado e do governo sequer um pedido desculpas).

O governo troca a gestora do hospital João Câncio Fernandes….e nada adiantará, porque o problema central não é esse….

Um novo gestor (do quadro do hospital) foi nomeado, segundo o D.O.

É sempre assim: no oba-oba, tudo aos políticos…aos aliados…

No problema, o governo pede socorro aos servidores da casa….

Que aceitam a missão sem impor condição alguma.

…depois (pode anotar) o mesmo governo entregará de novo o controle da gestão aos profissionais da política.

Quem tem que assumir e resolver o caos no hospital de Sena é o governo!

Aliás, os servidores do hospital deveriam exigir melhores condições de trabalho demonstrando que não estão satisfeitos com a situação…

Por onde anda o Sindicato dos Servidores?

J R Braña B.

PS: #shorts oestadoacre – Já era?

Quer ajudar oestadoacre se manter e não sabe? Por Pix…qualquer valor….(pix 68 9 9916 0790)

Inscreva-se no canal oestadoacre no youtube…obrigado!