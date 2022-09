Como se comportaram os candidatos ao governo do Acre no debate do SBT/TV Rio Branco

GladsonC: o governador parecia anestesiado…foi muito mal preparado para o encontro

Petecão: Teve um bom desempenho e assumiu compromisso com os servidores públicos e a geração de emprego

JV: Teve um bom desempenho. Prometeu repor o Acre no caminho do desenvolvimento

Nilson: Bom desempenho…usou sua didática de professor e se saiu bem

Mara Rocha: Desempenho questionável…raivosa contra GladsonC e JV…sua proposta conservadora para resolver os problemas do Acre não tem pé nem cabeça

MBittar: foi o mais descompromissado no debate com as coisas do Acre. O único que não levou sequer uma folha de papel com dados sobre a nossa realidade, que a ele não interessa…..seu papel foi defender o tosco Bolsonaro, seu presidente, e a candidatura da sua mulher ao senado.

Noves fora, dia 2 saberemos quem vai ao segundo turno….

Boa noite.

J R Braña B.

