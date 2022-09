Candidato ao governo do União Brasil, MBittar, faz uma campanha não para levar sua proposta aos eleitores do Acre, mas apenas para pedir pela reeleição de Bolsonaro, que está atrás do favorito Lula, segundo o Data Folha, 14 pontos.

É a campanha ao governo mais descompromissada e sem energia humana (há muita energia financeira, é verdade) que se tem notícia por aqui…

No Acre, porém, Bolsonaro deverá ter maioria dos votos devido à fragilidade da campanha dos partidos de esquerda desde 2018, de agora em 2022 – e ainda da lembrança do questionado último governo local da ex-Frente Popular.

Agora, a prioridade cidadã, MBittar, é acabar com a agonia do povo brasileiro e com o desgoverno Bolsonaro….faltam oito dias e meio.

J R Braña B.

