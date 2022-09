Ciro Gomes avisa que nesta segunda-feira, 8h da manhã no Acre, fará pronunciamento ao país…Como se sabe, Ciro é candidato a presidente e não consegue subir nas pesquisas…a onda do voto útil em Lula para fechar a conta contra Bolsonaro no primeiro turno ganhou as ruas e pode ser decisivo no próximo domingo, dia 2.

E o que vai dizer Ciro nesse pronunciamento:

Vai renunciar à candidatura a presidente, que minguou!

Não creio.

Vai criticar a onda do voto útil em Lula?

Possivelmente.

Objetivo do pronunciamento: se manter no noticiário porque sabe que a partir da próxima semana o Ciro vai sumir das notícias…especialmente se Lula vencer no primeiro turno…

J R Braña B.