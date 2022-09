Anunciação

A nova Anunciação!

A antiga, Alceu fez na luta democrática pelas Diretas no Brasil…

Agora é a Anunciação para a gente sair do mergulho que demos ao inferno…

Morremos por quatro anos nesse desgoverno do mal…

Mas ressuscitaremos….

Domingo, com o sol quarando as nossas roupas no varal…

Se prepare….



J R Braña B.