OEstadoAcre.com informações de Andréia Oliveira e fotos de Sérgio Vale

De 14 a 16 de maio, o 15º Congresso Brasileiro do Cooperativismo acontece em Brasília, com mais de três mil participantes celebrando o 55º aniversário da OCB. Na abertura, estiveram presentes o vice-presidente Geraldo Alckmin, ministros e parlamentares, incluindo quatro deputados do Acre: o presidente da Aleac Luiz Gonzaga, Edvaldo Magalhães, Pedro Longo e Eduardo Ribeiro.

A participação do Acre se destaca no congresso, onde o tema “Projetando um futuro mais coop” reflete a filosofia dos parlamentares em promover o cooperativismo para transformação social e econômica. Luiz Gonzaga e seus colegas da bancada são líderes na Frente de Apoio ao Cooperativismo (Frencoop), impulsionando políticas públicas que beneficiam cooperativas e geram empregos, fortalecendo a economia do estado.

Luiz Gonzaga destacou a importância do cooperativismo para o desenvolvimento econômico e social do estado:

“É uma alegria muito grande estarmos aqui, é um evento muito importante, cooperativas do Brasil inteiro estão aqui. Agora mesmo estávamos conversando com a Tresol, que é um banco que faz financiamento principalmente para a agricultura familiar, já no sentido de levar para o Acre, porque nós precisamos disso, aqui é uma oportunidade de conhecermos muita gente importante e levar benefícios para o nosso Estado”, disse.

Já o deputado Edvaldo Magalhães enfatizou a importância do cooperativismo para o desenvolvimento do Brasil. “O Brasil que se encontra aqui é o Brasil que compartilha, é o Brasil que coopera, é o Brasil que muda a vida das pessoas, que muda a realidade das comunidades e que muda a realidade financeira das famílias através do cooperativismo. Aqui se troca experiências, se ganha experiências e se constrói o futuro”, finalizou.

Em tempo: a comitiva do Acre inclui presidentes de cooperativas, diretores, conselheiros do Sistema OCB/Sescoop, deputados da Frente Parlamentar de Apoio ao Cooperativismo (Frencoop) e representantes de órgãos cooperativistas. Eles discutirão os sete temas do 15º CBC: Comunicação, Cultura Cooperativista, ESG, Inovação, Intercooperação, Negócios e Representação.