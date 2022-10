Reeleito Edvaldo Magalhães.

Não à toa, o parlamentar mais preparado politicamente da Assembleia Legislativa.

Se as coisas já estavam difíceis para as pautas trabalhistas, a partir do ano que vem não queira nem pensar….

Edvaldo ficou por obra e arte da sociedade acreana…

…Não por acaso!!.

Duas eleições seguidas o mais votado da esquerda local para a Aleac.

Isso é um feito…..diante da desorientação que envolve o Estado nesses últimos anos!!

Com todos os problemas, a bancada estadual eleita é mais qualificada que a bancada federal eleita.

E terá sangue novo!

Entraram um sindicalista (Adailton, da saúde), uma médica (Michelle, que é vereadora atuante) e que podem ajudar muito na luta trabalhista prioritária.

E com certeza beberão na fonte de Edvaldo Magalhães…

…Que há décadas cumpre missão política republicana por aqui.

E que agora tornou-se indispensável!

J R Braña B.

PS: Petecão

PS 2: JV

PS 3: Alan Rick