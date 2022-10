Petecão deu um ‘até breve’…

-Minhas amigas e meus amigos, Com as urnas apuradas, o povo do Acre escolheu novamente o governador Gladson para nos representar pelos próximos quatro anos. Aceito esse resultado com muita tranquilidade, pois sou um ferrenho defensor da democracia. A vontade do povo é suprema. Parabenizo o governador e espero, de coração, que ele faça um governo voltado realmente para quem mais precisa. Temos muitos acreanos passando fome em pleno século 21. Que Deus abençoe o novo povo. Até breve!

Em tempo: conversei com Petecão logo após sair o resultado da eleição…ele estava tranquilo, reconheceu o resultado, como demonstra aí acima, mas disse que ele e sua equipe ‘precisam estudar algumas coisas’, que não deram certo…..e que o prejudicaram…Eu acrescento: haverá desdobramentos nas ações politicas futuras do senador do PSD.

J R Braña B..