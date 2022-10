A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) divulga, nesta quinta-feira, 6 de outubro, a expectativa de R$ 1,48 bilhão em vendas relacionadas diretamente à Copa do Mundo de 2022, que ocorre a partir de 20 de novembro, no Catar.

O percentual é de 7,9% acima do volume registrado na Copa de 2018, que ocorreu na Rússia e movimentou R$ 1,37 bi. A maior projeção de vendas está no ramo de móveis e eletrodomésticos, registrando R$ 544,5 milhões, seguido dos eletroeletrônicos e artigos pessoais, com R$ 332,6 milhões.

Importações de smart TVs quase triplicaram em setembro deste ano, em relação a 2021

(…)

(CNC)