CNC

Alta no mês se deu pela contratação de dívidas entre mais consumidores de rendas média e baixa. Volume de famílias com contas atrasadas também alcançou marca histórica de 30%.

A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), apurada mensalmente pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), apontou que, em setembro, o total de lares brasileiros com dívidas a vencer chegou a 79,3%, o terceiro aumento consecutivo em 2022.

(…)

Em tempo, StartSe: isso mudou a vida de todo mundo…Xerox Alto, o primeiro computador pessoal (1972)

J R Braña B.