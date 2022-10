(imagens reprodução tv globo)

Um momento de alegria no Maracanã….

Que deverá ser completado no dia 30 como a vitória do Brasil e do povo…

Com a eleição de Lula….

Que está à frente em todas as principais pesquisas (Data Folha, IPec e Genial Quaest).

Parabéns ao Fla, velho freguês do Flu.

J R Braña B.