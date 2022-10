–Muitas pessoas que votam em Bolsonaro não sabem o que ele quer da vida. Não tem a menor ideia do que Bolsonaro fez e fará. O que os une é a vontade de voltar no tempo, a tempos idealizados. O problema é que querem levar todo mundo junto. Não vão conseguir.

–Democracias geram monstros, que se voltam contra ela. Só que não é de hoje, nem de há quatros anos. Bolsonaro & Filhos, por exemplo, já nasceram contra a democracia. Não foram gerados por elas.

Lula Falcão, escritor e autor de Todo Dia Me Atiro do Térreo e Urubus na Sala

Em tempo:

Agregador do JOTA, atualizado com as últimas pesquisas:

Lula – 47%

Bolsonaro – 43%

Indecisos – 4%

Em votos válidos:

Lula – 52%

Bolsonaro – 48%

Probabilidade de vitória:

Lula: 81%

Bolsonaro: 19%

Em tempo: faltam nove dias…

J R Braña B.