-Preparem-se! Novembro será o mês mais trevoso de nossa História. A bala de prata de Bolsonaro já foi disparada. Não há mais munição no tambor. Teremos aumento de tudo, combustível inclusive. Falta de recursos para tudo, talvez até pra salários de servidores, pensões e aposentados,

-Lula 13 é a única possibilidade de salvação do Brasil. E os economistas sabem disso, tanto que estão todos o apoiando.

-Basta Lula se eleger que a Bolsa subirá, os investidores estrangeiros vão se animar e o país melhorará apenas com os “eflúvios” emanados pela vitória de Lula. Paulo Guedes está totalmente desacreditado. Foi um redondo fracasso.

Hildegard Angel, jornalista do Rio de Janeiro

Em tempo: como já disse aqui, ponha gasolina no seu carro antes do dia da votação…com o preço atual…depois a bomba vai explodir…porque tudo foi uma enganação do governo Bolsonaro para tentar obter votos…e não terá o suficiente para reelegê-lo.

Em tempo 2: Alberto C Almeida, diz há um boato no país de Caixa Econômica Federal teria dado os zap dos beneficiários do auxílio-brasil para a campanha de Bolsonaro enviar mensagens.

J R Braña B.