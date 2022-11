A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) aderiu à campanha Novembro Azul, nesta sexta-feira (4), e iluminou a fachada do prédio com a cor da campanha. O ato solene que aconteceu no hall do parlamento acreano, contou com a participação de deputados estaduais, servidores da Casa, e do coordenador do Núcleo e Saúde do Homem da Sesacre, Sérgio Soares.

A solenidade também contou com a presença da Banda de Música Mirim da PM que abrilhantou o evento com repertório de músicas regionais e nacionais.(…)

O presidente da Aleac, deputado Nicolau Júnior (Progressistas), frisou que além da iluminação no prédio, também estão previstas atividades alusivas ao Novembro Azul na Casa, como acontece anualmente.

-Este Poder sempre esteve comprometido com as ações de saúde pública. Neste sentido, com o objetivo de reforçar ainda mais essa linda e importante campanha, decidimos iluminar o prédio da Casa, sinalizando que também aderimos à campanha Novembro Azul. As luzes mudam de cor dependendo do tema a ser destacado. É uma forma de reforçar as campanhas de conscientização temáticas. Às 17:30 de hoje, acendemos as luzes pela primeira vez. A Aleac iluminada é o mais novo cartão postal do centro da capital acreana – enfatizou o presidente Nicolau Júnior. (…)

Novembro Azul

O “Novembro Azul” é uma campanha que foi desenvolvida no Brasil desde 2011 e tem como objetivo principal a prevenção do câncer de próstata, e estimular os homens a cuidarem mais de sua saúde.

Texto: Mircléia Magalhães/Agência Aleac

Revisão: Suzame Freitas

Foto: Sérgio Vale

Mais aleac:

Deputado Gonzaga se reúne com Zequinha e anuncia novas parcerias com Cruzeiro do Sul

O deputado Luiz Gonzaga (PSDB) se reuniu com o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, para anunciar novas parcerias com o Município e colocar seu mandato à disposição dos cruzeirenses.

Gonzaga agradeceu ao prefeito pelo apoio e reforçou a parceria entre a Assembleia Legislativa do Acre e a Prefeitura de Cruzeiro do Sul.

“Fiz questão de me reunir com o prefeito Zequinha para agradeçê-lo pelo apoio e reforçar a parceria entre a Assembleia Legislativa do Acre e a Prefeitura de Cruzeiro do Sul. Nossa intenção é fortalecer ainda mais as relações entre o poder Legislativo e o Executivo de Cruzeiro do Sul”, disse o deputado. (…)

(Aleac)