Hildegard Angel, jornalista

–Lá está de novo o Sardenberg na TV fazendo papel triste contra o povo brasileiro, a serviço do “mercado”. Como fez, qdo mentia pra forçar a entrega da Petrobras. É um fantoche do “mercado”, um inimigo do povo. Tomara que @LulaOficial só anuncie o Ministro da Economia após a posse.

Reinaldo Azevedo, jornalista

-Bolsa sobe, dólar recua, alguns enchem o rabo de grana e outros “sifo”. Vamos ver quem emplaca a metafísica influente do dia. Só lamento q a imprensa atue às vezes como caixa de ressonância de especuladores, além da pretensão oracular diante do eleito. Como a milicada.

(…)

Em tempo: o mercado (meia-dúzia que tem dinheiro em bolsa e vive de juros e dividendos) só é a favor dos seus ganhos…mesmo que com o sofrimento do povo….o próximo governo (lula será um governo social liberal) terá que explicar isso todo dia aos brasileiros…a lula política no governo Lula será diária e tensionada….mas será um período para melhorar a consciência das pessoas. Bolsonaro idiotizou, Lula terá que ajudar na compreensão das coisas…

J R Braña B.