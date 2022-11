(…)Ao ser perguntado sobre os planos do Estado para os próximos anos com foco na preservação ambiental, o governador do Acre, Gladson Cameli, foi enfático ao dizer que gerar emprego e renda, garantindo a sustentabilidade da região amazônica, é o principal objetivo do plano decenal de desenvolvimento sustentável, que está em fase de conclusão.

“O governo do Estado do Acre tem um olhar voltado para as políticas ambientais e todos os compromissos firmados serão cumpridos. Para nós, da Amazônia, o financiamento das políticas de sustentabilidade deve ser fortalecido e ampliado”, destacou.(…)

Gov do Acre