Acompanhado do presidente estadual do Partido Comunista do Brasil, ex-deputado Eduardo Farias, dos deputados estaduais Daniel Zen e Jonas Lima, ambos do Partido dos Trabalhadores, e Jenilson Leite (PSB), o deputado Edvaldo Magalhães esteve na sede do Ministério Público do Acre (MP-AC), na tarde de hoje (22), formalizando denúncia para que se apurem as ameaças feitas contra ele e integrantes do PCdoB pelo militante bolsonarista Ruy Birico.

(…)

Assessoria do PCdoB

Em tempo: quem faz ameaça e fala em matar opositor político é bandido que tem que ficar longe da política e da sociedade.

Em tempo 2: Apesar da contestação do PL, não há indícios de fraude ou problema técnico no sistema de votação brasileiro. A segurança das urnas já foi comprovada pelo TCU (Tribunal de Contas da União), a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e pelas Forças Armadas. (Uol)

J R Braña B.