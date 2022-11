O governador revelou que na conversa breve que teve com o presidente eleito Lula, durante a Cop27, no Egito, recebeu um pedido, diz um post do ac nesta sexta.

-Ele me pediu farinha de Cruzeiro do Sul e eu pedi recursos para recuperar as BRs 364 e 317 – disse GladsonC.

Percebe a diferença entre entre um presidente que sabe as coisas do Brasil e respeita os estados?

GladsonC só não aproveita e dá um plus no seu governo neste segundo mandato se não quiser ou se não for capaz politicamente.

Lula deu a senha.

O Acre vai voltar a ter seus pedidos de interesse coletivo atendidos em Brasília.

J R Braña B.