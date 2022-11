OGlobo – Depois de liberar cerca de R$ 6 bilhões na nova modalidade do empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil, a Caixa Econômica Federal restringiu as linhas de crédito em novembro. Oficialmente, as linhas seguem abertas, mas, diferentemente do lançamento em plena campanha eleitoral, o banco público está muito mais criterioso para conceder os empréstimos, sendo acusado por parceiros e clientes de estar “fechando as torneiras”.

Em tempo: logo que acabou o segundo turno da eleição e Bolsonaro foi derrotado por Lula fui à Caixa pegar um cartão e a moça, sem eu perguntar, disse: ‘não estamos mais liberando o auxílio-brasil’….Respondi: ‘claro, era para comprar voto das pessoas e não deu certo.’ Taí a confirmação acima na matéria de O Globo.

Em tempo 2: Caixa alega falta de recursos…, você acredita?!!!!

