Gilberto Gil, como mais de 80 anos, foi assediado por empresário bolsonarista no Catar…senador Randolfe Rpdrigues descobre que Ranier Felipe dos Santos Lemache recebeu auxílio-emergêncial de forma irregular.

-E adivinha só o que descobri, o vagabundo riquinho recebeu ilegalmente Auxílio Emergencial. Como costumo dizer, acuse-os do que você faz, chame-os do que você é – escreveu o político.

Lemache é o sujeito que aparece no vídeo que viralizou nas redes sociais com uma camisa da CBF escrito “Papito Rani” nas costas. Natural de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, ele mora atualmente na Flórida (EUA) e é sócio de diversas empresas, entre elas uma franquia da rede de pizzarias Domino’s.

DCM

Em tempo: aqui o vídeo de Gil agradecendo pelo apoio recebido