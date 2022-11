JC de Recife – Tarifa Zero – A ideia de tirar a cobrança do transporte público está sendo debatida pela equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

-O presidente Lula pode dar essa ideia. Joguei o tema para ser debatido no grupo de trabalho das cidades. Meu papel é ajudar a convencê-lo da necessidade do direito de ir e vir. Assim como a população tem acesso à saúde gratuita e universal, acesso à educação, precisa ter acesso ao transporte – diz Jilmar Tatto (PT), deputado federal eleito por São Paulo e integrante da equipe de transição de Lula.

Tatto defende a criação de um sistema integrado de mobilidade, como o SUS, em que o governo federal possa enviar recursos para auxiliar as cidades a implementar melhorias na estrutura dos transportes. O sistema incluiria a adoção de tarifa zero.

Passe livre no Transporte Público

Hoje, as companhias pagam o vale-transporte somente aos funcionários que utilizam ônibus e trens.

Uma das propostas do governo eleito é de custear a tarifa zero, ou passe livre, alterando o modelo vigente: as empresas passariam a pagar ao governo uma taxa de transporte para todos os funcionários, com o valor do empregado sendo menor do que o gasto atual com o vale-transporte.

Desse modo, o esperado é que exista um aumento maior na arrecadação, uma vez que um número maior de empresas passariam a contribuir.

“Isso deve reduzir o custo das empresas que pagam muito VT e aumentar os das que pagam pouco, como os escritórios de advocacia, onde muita gente vai de carro”, analisa o Coordenador do Núcleo de Mobilidade Urbana do Insper e ex-secretário estadual de transportes de São Paulo, Sérgio Avelleda.

Especialistas acreditam que poderia se criar uma cesta de várias fontes de recursos para custear a ideia, como pedágio urbano e transferências federais.

Até os dias de hoje, no Brasil, nenhuma grande cidade adotou tarifa zero de forma completa.

JC – de Recife

Em tempo: Transporte é como saúde, educação, segurança…todos têm direito porque já pagam seus impostos….o passe livre nos ônibus e metrôs tem que avançar….um SUS para o transporte público!!! Isso é civilização!

J R Braña B.