Correo – Golpe de Estado. Este miércoles 7 de diciembre será recordado como el día en que Pedro Castillo mostró su real cara. Castillo Terrones anunció, mediante un mensaje a la Nación, el cierre “temporal” del Congreso de la República. En la tarde de este día se vería el debate de la tercera moción de vacancia presidencial sobre serios cuestionamientos que el jefe de Estado tiene en su contra, uno de los principales de liderar una organización criminal.

GOLPE DE ESTADO

Castillo señala que hay un “reclamo ciudadano” que pide y avala las medidas que anunció en su mensaje. “En atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a reestablecer el Estado de Derecho y la democracia a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses, a partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República se gobernará mediante Decretos Ley”.

TOQUE DE QUEDA

Asimismo el golpista Pedro Castillo anunció otra medida contra el libre tránsito ciudadano: Toque de queda.

(…)

(Correo do Peru)

Em tempo: que maluquice…há tempo um presidente não consegue concluir o mandato no Peru..Pedro Castillo sobe no telhado também….parte da imprensa apoiando e outra detonando o golpe. …é o caso do Correo acima…Pedro alega que a sociedade pediu o Golpe…filme antigo esse…

J R Braña B.