O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, anunciou em coletiva na manhã desta terça-feira (20), o encaminhamento dos Projetos de Lei que regulam o abono salarial de R$1.000,00 para funcionários efetivos do quadro da prefeitura, assim como lei que permite reajuste de 20% para cargos comissionados, para aprovação na Câmara de Vereadores.

De acordo com o prefeito Bocalom, há dez anos não há reajuste para estes trabalhadores e se comparar com as mesmas funções no estado o valor salarial está defasado. Segundo o gestor, essa é uma forma de reconhecer o mérito de quem tem contribuído para uma maior economia e administração dos recursos da prefeitura.

“Esses trabalhadores se dedicam para fazer valer o que tanto falo “vamos cuidar bem do dinheiro público”. Todos ajudaram, desde a pessoa que limpa o chão economizando, assim como quem cuida de combustível e não deixou desviar combustível e quem cuida do outro colega para fazer um bom trabalho. A prefeitura tem hoje mais de R$ 430 milhões na conta, sem parar de investir na cidade e é uma forma de dizer obrigado a essas pessoas.”

